Barkey bağlantısı gözardı edilemez

Gezi’nin organizatörü olmakla suçlanan, darbe ve casusluktan yargılanan Osman Kavala’nın yaptığı bireysel başvuruyu 7’ye karşı 8 oyla reddeden Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Gerekçede, Kavala’nın tutuklanmasında esas alınan eski CIA ajanı Henri Barkey ile bağlantısına dikkat çekildi. Henri Barkey’le bağlantısına dair bulguların suçlama bakımından gözardı edilemeyeceği vurgulanan, ayrıca PKK projelerine destek verip finansman sağladığı iddiasıyla flaş bellek ve cep telefonundaki tespitlere işaret edilen gerekçede, casusluk suçu bakımından tutuklama dışındaki diğer koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı vurgulandı.
2 YIL 10 AY MAKUL
- Gerekçede “Suçun niteliği ve önemi ile suç için kanunda öngörülen yaptırımın ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirlerinin ölçülü olduğu soncuna varılmıştır” denildi, 2 yıl 10 aylık tutukluluk süresinin makul olduğu belirtildi. Gezi davasında beraatı ve tahliyesine karar verilen Kavala, aynı gün darbe suçundan tutuklanmıştı. Daha sonra da casusluktan tutuklanan Kavala, tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle darbe suçundan tahliye edilmiş ancak cezaevinden çıkamamıştı. Beraat kararı istinaf tarafından bozulan Kavala’nın Gezi dosyası da darbe ve casusluk davasıyla birleştirildi. Kavala’nın yargılaması hala sürüyor.