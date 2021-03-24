Barkey bağlantısı gözardı edilemez

Ekonomi

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi"ne desteği için UNDP Türkiye'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin diğer çalışmalara katkılarından dolayı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından bu yıl ilki verilen "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü" dolayısıyla teşekkür etti.