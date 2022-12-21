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ANKARA

Barolar sistemi kapattı: Vatandaşlar mağdur oldu

65 baronun CMK ücret tarifesinin yayınlanmamasını bahane ederek ‘CMK Otomatik Atama Sistemi’ni kapatmaları vatandaşları mağdur etti. Maddi durumu olmadığı için baro tarafından görevlendirilmesi gereken avukatlar görevlendirilmediği için adliyede davası olan pek çok vatandaş mağdur oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kimsenin hukuki yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz diyerek barolara tepki göstermişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barolar sistemi kapattı: Vatandaşlar mağdur oldu
Foto/Arşiv

65 baro, "CMK ücretlerinin avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi, KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine yönelik somut ve yeterli adımların atılmadığını ve atılmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız" açıklaması yaparak, CMK Otomatik Atama Sistemi'ni kapattı. 65 baronun aldığı bu kararın ardından 65 ilde CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması nedeniyle sulh ceza hakimlikleri ve müracaat savcılıklarında işler durma noktasına geldi.

BAKAN BOZDAĞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapmıştı. CMK asgari ücret tarifesinin her yıl aralık ayında hazırlandığını, Resmi Gazete'de yayınlanarak ocak ayının birinci gününde de yürürlüğe girdiğini anımsatan Bozdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur. Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez. 21/12/2022 tarihinde CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın süistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukuki yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir.”

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