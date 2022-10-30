Bartın Başsavcısı ve beraberindeki heyetten Amasra'daki maden ocağında inceleme.

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Yılmaz Özdil'in Togg paylaşımına takipçileri tepki gösterdi: Biraz olsun gurur duyabilirsin

Gazeteci Yılmaz Özdil Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Reno var, Pejo var, bunun adı da Reco olsun" notunu ekledi. Özdil'in paylaşımına ise takipçileri tepki gösterdi.