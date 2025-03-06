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Baş ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı

Baş ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı

14:256/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
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Hüseyin Karakoyunlu
Hüseyin Karakoyunlu

Kumluca ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden eve gönderilen 17 yanındaki genç, 15 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nı Kumluca ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, şiddetli bir baş ağrısı yaşadı.


İlaçlarla ağrıyı geçiremeyen çocuk, hastaneye başvurdu.


Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi.


Hüseyin Karakoyunlu

Aynı gün rahatsızlandı


Aynı gece Turunçova Mahallesi'ndeki ailesinin evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi.


Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı.


15 gün sonra öldü


Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.


15 gündür hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti.


Hüseyin Karakoyunlu'nun cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.




#Antalya
#Kumluca
#hastane

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