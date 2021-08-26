Başakşehir’in gençlik heyecanı İstanbul’u saracak

İlklerin ve enlerin ilçesi Başakşehir, İstanbul gençliği için hayata geçirdiği yeni bir projeyle, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. 2017 yılında Başakşehirli gençlere yönelik başlatılan Gençlik Oyunları projesi, bu yıl itibariyle İstanbul geneline yayılıyor. İstanbul Gençlik Oyunları adıyla 100 bin gencin katılımı hedeflenen projenin tanıtımında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’de yakaladıkları dinamizm ve heyecanın İstanbul’u ve İstanbul gençliğini de saracağını söyledi. Milli Sporcu Merve Aydın’ın sunuculuğunu üstlendiği programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Başakşehir AK Parti İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile milli atlet Ramil Guliyev, milli tekvandocu Bahmi Tanrıkulu, ampute milli futbolcu Barış Telli ve futbolcu Murat Akyüz katıldı.

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“Başakşehir’den İstanbul gençliğine armağan”

4 yıllık bir umudun bu organizasyonla gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün Başakşehir’den İstanbul gençliğine bir armağan veriyoruz inşallah. Türkiye’de bir başka örneği olmayan, hatta ve hatta Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu olan Başakşehir Gençlik Oyunları, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren artık İstanbul Gençlik Oyunları adı altında düzenlenecek. Her yıl binlerce Başakşehirli gencimizi spordan sanata, bilimden teknolojiye onlarca yarışma ve turnuvada bir araya getirdiğimiz Gençlik Oyunlarımız,bu yıl Avrupa yakasındaki 25 ilçemizin gençlerini buluşturacak.” diye konuştu.

Gençlik heyecanda buluşacak

Başakşehir’de yakalanan dinamizm ve yaşanan heyecanın İstanbul’u ve İstanbul gençliğini de saracağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bizlere inanan, hayalimize ortak olan, bugün bu heyecanı ve mutluluğu yaşamamızda desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Beyefendi başta olmak üzere Sayın Valimiz Ali Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı’ya şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Gençlik Oyunları’nın İstanbul’umuzun kıymetli gençlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Kovid-19 salgınının etkileri en kısa sürede ortadan kalkar. Gençlerimiz, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte oyunların heyecanını hep birlikte yaşar.” değerlendirmesinde bulundu.

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Harika başarılar elde ediliyor

Gençlerin dünyadaki yaşıtlarıyla kora kor rekabet edebilmesi için en iyi eğitimi alması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yasin Kartoğlu, “Bizler gençlerimizin geleceği için, onların en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Zira gençlerimiz, imkân verildiğinde teknolojiden kültür sanata, sporun tüm branşlarına kadar hayatın her alanında ne kadar rekabetçi, ne kadar kararlı ve azimli olduklarını gösteriyorlar elhamdülillah. Başakşehir Living Lab, bilgi evlerimiz, millet kıraathanesi ve kütüphanelerimiz, tiyatro ve müzik akademilerimiz, YouTube ve radyo akademilerimiz, BASE Espor Merkezimiz ve BESYO Akademimiz, gençlerimizin ne kadar başarılı olduklarının en güzel örnekleri… Harika işlere imza atıyorlar, harika başarılar elde ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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Başakşehir’e “Genç Dostu Şehir” ödülü

Başakşehir’in Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Başkan Kartoğlu, “Ankara’da düzenlenen törenle ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık. Gençlerimizin sosyal hayata daha fazla katılmasını da sağlayacak projemizi yakında başlatacağız. Projemiz ile ilk etapta, İstanbul’daki 15-28 yaş arası gençlerimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Yapacağımız iş birlikleri ile gençlerimize sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik katkılarda bulunacağız. İşimiz gençlik, gücümüz gençlik.” dedi.

“Hep birlikte büyüteceğiz”

Toplantıda kısa bir konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da, “Çok güzel bir tanıtım programı gerçekleştirildi. Öğrenci ve gençler için bilim, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarını kapsayan çok güzel bir sunum oluyor. Gençlerin kendilerine güven duyabileceği çok güzel yarışmalar olacak, çok önemli etkinlikler yapılacak. Hep birlikte bu çalışmayı büyüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

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2017’den bu yana rekor katılım sağlandı

İlki 2017 yılında Başakşehir Gençlik Oyunları adıyla düzenlenen organizasyon, bu yıl itibariyle İstanbul Gençlik Oyunları olarak anılacak. 2017 yılında 5 binden fazla gencin katılımıyla düzenlenen oyunlara, 2’nci yılda katılan genç sayısı 15 bini aştı. Organizasyonun üçüncü yılında ise Başakşehir Belediyesi adeta bir tarih yazarak 24 bin gencin katıldığı dev bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 24 bin genç 57 spor, 8 kültür ve sanat yarışması, 6 bilim ve teknoloji yarışması olmak üzere toplam 71 turnuvada bir araya geldi. Geçen yıl tüm hazırlıklar yapılmasına rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen etkinlik, bu yıl çok daha büyük bir coşkuyla yeniden başlıyor.

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100 bin gencin katılımı hedefleniyor

Başakşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destek verdiği İstanbul Gençlik Oyunları’na bu yıl 100 bin İstanbullu gencin katılımı hedefleniyor. Gençler spordan, sanat ve teknoloji kategorilerinde uzanan 17 farklı branşta kıyasıya yarışacak. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği drone ve espor yarışmalarının yanı sıra paintball ve balon futbolu gibi birbirinden rekabetçi 89 turnuva ve etkinlik yapılacak. Engelsiz gençlere yönelik yarışmaların da düzenleneceği organizasyon çerçevesinde öğretmen ve okullara da çeşitli ödüller verilecek. Kayıtların 13 Eylül’den itibaren yapılacağı İstanbul Gençlik Oyunları’nın 11 Ekim’de başlayacak.