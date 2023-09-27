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Başkan Altay’a ‘Akıllı Şehir Liderlik Ödülü’

Seul’de düzenlenen Dünya Şehirleri Belediye Başkanları Forumu’nda Konya’nın “Akıllı Şehircilik” alanındaki çalışmalarına liderlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” verildi.

04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Seul’de düzenlenen World Cities Summit Mayors Forum (Dünya Şehirleri Belediye Başkanları Forumu) etkinliğinde ödülü, Başkan Altay adına Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş aldı.

Seul’de düzenlenen World Cities Summit Mayors Forum (Dünya Şehirleri Belediye Başkanları Forumu) etkinliğinde ödülü, Başkan Altay adına Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Şehir” uygulamaları konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla dünyada da kendinden söz ettiriyor. The World Smart Sustainable Cities Organization (WEGO) ve Güney Kore Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl “Akıllı Şehirler” alanında farklı projeler ve özel gayret gösteren liderler ödüllendiriliyor. Düzenlenen yarışmada, Konya’nın Akıllı Şehircilik alanındaki çalışmalarına liderlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a dünyada büyük prestije sahip “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” World Cities Summit Mayors Forum etkinliğinde verildi.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Akıllı Şehir Liderlik Ödülü” dolayısıyla Seul Büyükşehir Belediyesi’ne ve WEGO’ya teşekkür etti. Başkan Altay, “Gelecek nesillerimizin gurur duyacağı huzurlu, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir hayal ederek, Konya’yı daha akıllı yarınlara hazırlıyoruz” dedi. Asya, Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Okyanusya bölgelerinden 47 ülke ve 93 şehirden 200 proje başvurusu yapılan yarışmada “İnsan Odaklı Proje” kategorisinde “Engelli Erişilebilir Konya” projesi ve “Liderlik” kategorisinde “Uğur İbrahim Altay” ile finale kalan Konya Büyükşehir Belediyesi, liderlik kategorisinde ödülün sahibi oldu. Seul’de düzenlenen World Cities Summit Mayors Forum (Dünya Şehirleri Belediye Başkanları Forumu) etkinliğinde ödülü, Başkan Altay adına Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş aldı.


#Konya Büyükşehir Belediyesi
#çalışma
#proje
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