Başkan Özlü’den eş zamanlı yatırımlara yakın markaj

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin dört bir yanında hızla ilerleyen projeleri yakından takip ediyor. Sık sık yerinde ziyaretler yapan ve şehir genelinde birçok yatırımın eş zamanlı sürdüğünü kaydeden Başkan Özlü; “Projelerimizi sürekli takip ediyoruz. Bugün projelerimizin bir kısmını gözden geçirdik. Şehrimizi kalkındıracak her projemiz sorunsuz bir şekilde ilerliyor” dedi.
Düzce Belediyesi tarafından yürütülen ve şehrin dört bir yanında devam eden projeler, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yakın markajında. Özellikle hafta sonu mesailerini sahada geçiren Başkan Özlü, teknik ve idari heyet ile yaptığı incelemelerde merkezde devam eden bazı projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özlü, şehrin birçok noktasında hummalı bir çalışma gerçekleştirildiğini ve her bir projenin sorunsuz devam ettiğini kaydederek Düzce’nin yeniden inşası için yeni fikirler ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
DÜZCE’NİN ÜÇÜNCÜ KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
DÜZCE BİR KÜTÜPHANE ŞEHRİ OLACAK
Şehrin eğitim yatırımlarına her açıdan büyük destek veren Başkan Özlü, kısa bir süre önce Düzce’yi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den rica etmiş ve Düzce’de ikili eğitimin tamamen sonlandırılması talebinde bulunmuştu. Talebi olumlu karşılanan Başkan Özlü, aynı zamanda göreve geldiği günden bu yana yeni okulların inşa edilmesine sağladığı katkılar ile biliniyor. Eğitim camiasının tamamlayıcı merkezi görevini üstlenen kütüphaneler ise Başkan Özlü’nün göreve gelmesi ile hızla artmış ve toplam sayısı 3’e çıkmıştı. Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi’ne ek olarak çok kısa sürede şehirdeki kütüphane sayısı 6’ya çıkarılacak. Yatırımların tamamlanması ile birlikte Düzce ‘kütüphaneler şehri’ olarak anılacak.
BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN YAPI TAŞI SANAYİ SİTESİ
Düzce’de şehir merkezinde kalan sanayi tesislerinin taşınması ve bir araya toplanması için inşası devam eden Beltaş Sanayi Sitesi’nde de incelemelerde bulunan Başkan Özlü, burada çalışmaların devam ettiğini belirterek şehirdeki köklü dönüşümde en önemli rolü üstlendiğinin altını çizdi. Sanayi sitesinin tamamlanmasının ardından hem esnafın daha verimli hizmet üreteceğini hem de vatandaşların daha kaliteli, kolay ve erişilebilir hizmete kavuşacağını belirten Başkan Özlü, planlı kentleşme örneğinin Düzce’de hayat bulduğunu da aktardı.