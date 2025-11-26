Başkan Özlü’den eş zamanlı yatırımlara yakın markaj

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen ve şehrin dört bir yanında devam eden projeler, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yakın markajında. Özellikle hafta sonu mesailerini sahada geçiren Başkan Özlü, teknik ve idari heyet ile yaptığı incelemelerde merkezde devam eden bazı projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özlü, şehrin birçok noktasında hummalı bir çalışma gerçekleştirildiğini ve her bir projenin sorunsuz devam ettiğini kaydederek Düzce’nin yeniden inşası için yeni fikirler ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

DÜZCE’NİN ÜÇÜNCÜ KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

23 Nisan Parkı içerisindeki yeni kütüphane hakkında konuşan Başkan Özlü, projenin tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Kütüphane mobilyalarının kısa süre içinde geleceğini söyleyen Özlü, “23 Nisan Kütüphanemizi 15 Aralık’ta açmayı planlıyoruz. Bu, Düzce’deki üçüncü kütüphanemiz olacak. Ardından İstanbul Caddesi’ndeki kütüphaneyi ve Bilim Merkezi’ndeki kütüphaneyi hizmete açacağız. Akçakoca’daki eski cezaevini de kütüphaneye dönüştürerek 6 adet kütüphaneyi şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

DÜZCE BİR KÜTÜPHANE ŞEHRİ OLACAK

Şehrin eğitim yatırımlarına her açıdan büyük destek veren Başkan Özlü, kısa bir süre önce Düzce’yi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den rica etmiş ve Düzce’de ikili eğitimin tamamen sonlandırılması talebinde bulunmuştu. Talebi olumlu karşılanan Başkan Özlü, aynı zamanda göreve geldiği günden bu yana yeni okulların inşa edilmesine sağladığı katkılar ile biliniyor. Eğitim camiasının tamamlayıcı merkezi görevini üstlenen kütüphaneler ise Başkan Özlü’nün göreve gelmesi ile hızla artmış ve toplam sayısı 3’e çıkmıştı. Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi’ne ek olarak çok kısa sürede şehirdeki kütüphane sayısı 6’ya çıkarılacak. Yatırımların tamamlanması ile birlikte Düzce ‘kütüphaneler şehri’ olarak anılacak.

BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN YAPI TAŞI SANAYİ SİTESİ

Düzce’de şehir merkezinde kalan sanayi tesislerinin taşınması ve bir araya toplanması için inşası devam eden Beltaş Sanayi Sitesi’nde de incelemelerde bulunan Başkan Özlü, burada çalışmaların devam ettiğini belirterek şehirdeki köklü dönüşümde en önemli rolü üstlendiğinin altını çizdi. Sanayi sitesinin tamamlanmasının ardından hem esnafın daha verimli hizmet üreteceğini hem de vatandaşların daha kaliteli, kolay ve erişilebilir hizmete kavuşacağını belirten Başkan Özlü, planlı kentleşme örneğinin Düzce’de hayat bulduğunu da aktardı.

BELTAŞ SANAYİ SİTESİ’NİN YOLLARI BAHARDA ASFALTLANACAK