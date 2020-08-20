Başkanlarla koronavirüs buluşması: AK Partili belediyeler bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 794 belediye başkanının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda gündem Kovid-19 sürecinde atılan ve bundan sonra atılacak adımlar olacak. ATO Congresium’daki toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek.

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EKİP TAM KADRO

Toplantıya, AK Parti 794 büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanı ile il genel meclis başkanları, il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, il yerel yönetimler başkanları, MYK üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyeleri katılacak. Toplantıda, Erdoğan’ın belediyelere yeni talimatlar vermesi bekleniyor.

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SAYILARLA SEFERBERLİK

Pandemi sürecinde AK Partili belediyeler “gönül belediyeciliği” ilkesi doğrultusunda hizmet vermişti. Bu kapsamda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılmış, vefa destek grupları da ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırmıştı. 51 milyondan fazla maske üretilirken, dağıtılan toplam maske sayısı ise 82 milyonu aşmıştı. Pandemi sürecinde de sağlık çalışanlarının kullanımı için belediyeler 2 milyon 640 bin tulum üretti.

13 MİLYON ELDİVEN DAĞITILDI

Söz konusu dönem içinde halka dağıtılan eldiven sayısı 13 milyona, kolonya ise 12 milyona yaklaşmıştı. Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yaşam ve hijyen malzemesi içeren koli sayısı ise 5.5 milyonu aşmıştı.

Bugünkü toplantıda salgın sürecinde vakaların artması durumunda alınacak önlemler ve belediyelerin yapması gerekenler bir kez daha ele alınacak.