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Ekonomi Erdoğanın müjde haberinden sonra döviz kuru düştü, doğalgaz ve petrol hisseleri uçtu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan'ın 'müjde' haberinden sonra döviz kuru düştü, doğalgaz ve petrol hisseleri uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde çok önemli açıklamalarda bulundu. "Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak" diyen Erdoğan'ın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'nin 'Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu', éDoğu Akdeniz'de petrol bulduğunu' iddia etti. Borsadaki petro kimya hisselerinde eş zamanlı yükseliş görüldü.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla işlemlerin arttığı Borsa İstanbul, günü artıda kapattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla işlemlerin arttığı Borsa İstanbul, günü artıda kapattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü müjde vereceğiz" açıklamasıyla birlikte sosyal medyada 'Türkiye petrol ve doğalgaz mı buldu?' sorusu gündem oldu.

Albayrak: Güzel günler bizi bekliyor

Erdoğan'ın konuşmasının ardından bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, "Türkiye için çok daha güzel günler bizi bekliyor. Türkiye için bir eksen değişikliği olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

Twitter'ın gündemine oturdu

Yapılan açıklamalar tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'nin 'Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu', 'Doğu Akdeniz'de petrol bulduğunu' konuşmaya başladı. Kısa sürede 'petrol' ve 'doğalgaz' kelimeleri Twitter'da en çok aranan kelimeler arasına girdi. Borsadaki petro kimya hisseleri de, eş zamanlı olarak yükseldi.

TÜPRAŞ hisseleri sert yükseldi.

PETKİM hisseleri sert yükseldi.

Yaklaşık 7.38 TL seviyesinde seyreden Dolar kuru, 7.28'e kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
OYNAT 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Doğu Akdeniz'de yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuştu. Doğu Akdeniz'de istikbal mücadelesi verildiğini belirten Erdoğan, ''Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz' dedi.

Kıbrıs Rum kesimi basınında 'Türkiye doğalgaz buldu' iddiaları yer almıştı

2019 yılının temmuz ayında Türkiye’ye ait sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz’de doğalgaz rezervi keşfettiği iddiaları Kıbrıs Rum Yönetimi basınında yer almıştı. KKTC basını da, söz konusu iddianın doğru olabileceği bilgisini paylaşmıştı.

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