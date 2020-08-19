Erdoğan'ın 'müjde' haberinden sonra döviz kuru düştü, doğalgaz ve petrol hisseleri uçtu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü müjde vereceğiz" açıklamasıyla birlikte sosyal medyada 'Türkiye petrol ve doğalgaz mı buldu?' sorusu gündem oldu.

Albayrak: Güzel günler bizi bekliyor

Erdoğan'ın konuşmasının ardından bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, "Türkiye için çok daha güzel günler bizi bekliyor. Türkiye için bir eksen değişikliği olacak" dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğiz, Türkiye’de yeni bir dönem açılacak

Twitter'ın gündemine oturdu

Yapılan açıklamalar tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'nin 'Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu', 'Doğu Akdeniz'de petrol bulduğunu' konuşmaya başladı. Kısa sürede 'petrol' ve 'doğalgaz' kelimeleri Twitter'da en çok aranan kelimeler arasına girdi. Borsadaki petro kimya hisseleri de, eş zamanlı olarak yükseldi.

TÜPRAŞ hisseleri sert yükseldi.

PETKİM hisseleri sert yükseldi.

Yaklaşık 7.38 TL seviyesinde seyreden Dolar kuru, 7.28'e kadar geriledi.

Kıbrıs Rum kesimi basınında 'Türkiye doğalgaz buldu' iddiaları yer almıştı

2019 yılının temmuz ayında Türkiye’ye ait sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz’de doğalgaz rezervi keşfettiği iddiaları Kıbrıs Rum Yönetimi basınında yer almıştı. KKTC basını da, söz konusu iddianın doğru olabileceği bilgisini paylaşmıştı.