Başkentte 11 katlı binada yangın paniği: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Saray Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 11 katlı binanın son katındaki apartman boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.