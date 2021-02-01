Gündem Başlarından vurulmuşlar 4 liseli arkadaş ölü bulundu
MANİSA

Başlarından vurulmuşlar: ​4 liseli arkadaş ölü bulundu

Başlarından vurulmuşlar:  4 liseli arkadaş ölü bulundu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir tarlanın kenarında, yaşları 20-24 arasında olan 4 gencin cesetleri bulundu. Liseden arkadaş oldukları öğrenilen gençlerin başlarından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olayın aydınlatılmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.
Olayın aydınlatılmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi’nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu. Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, hepsi lise yıllarından arkadaş olduğu öğrenilen Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın’ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Tartıştığı arkadaşını öldürdü
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Tartıştığı arkadaşını öldürdü

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞLAR

  • 4 gencin de av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin ise Muharrem Zengin’in babasına ait olduğu tespit edildi. Gençlerin bölgeye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayın aydınlatılmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

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Serkan Zangal

Neşet Dalgın

Ümit Zangal

Muharrem Zengin
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