Başlarından vurulmuşlar: ​4 liseli arkadaş ölü bulundu

Manisa’nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi’nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu. Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, hepsi lise yıllarından arkadaş olduğu öğrenilen Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın’ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

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AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞLAR

4 gencin de av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin ise Muharrem Zengin’in babasına ait olduğu tespit edildi. Gençlerin bölgeye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayın aydınlatılmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

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Serkan Zangal

Neşet Dalgın

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Ümit Zangal