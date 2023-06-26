Başsavcılık harekete geçti: Terör sevici CHP yandaşı Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Başsavcılık, Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ hakkında terör soruşturması başlattı.
CHP'nin fonladığı TELE1'de bebek katili Abdullah Öcalan'a ilişkin skandal açıklamaları nedeniyle Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alındı
Terör sevici Yanardağ soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
TELE1'in Yayın Yönetmeni yandaş gazeteci Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.