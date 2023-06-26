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Başsavcılık harekete geçti: Terör sevici CHP yandaşı Merdan Yanardağ gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP tarafından fonlanan TELE1 kanalında, binlerce şehidin katili terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını savunan ve serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan yandaş Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Terör sevici Yanardağ soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

15:17 . 26/06/2023 Pazartesi
DHA
Başsavcılık, Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ hakkında terör soruşturması başlattı.

Başsavcılık, Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ hakkında terör soruşturması başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle
"suçu ve suçluyu övme"
ile
"terör örgütü propagandası yapmak"
suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

CHP'nin fonladığı TELE1'de bebek katili Abdullah Öcalan'a ilişkin skandal açıklamaları nedeniyle Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındı

Terör sevici Yanardağ soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

TELE1'in Yayın Yönetmeni yandaş gazeteci Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Yanardağ,
'siyasi mahkum'
olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.

RTÜK de inceleme başlattı

Skandal sözlerin ardından Yanardağ'a tepkiler yağdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan açıklama yaparak,
"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadelerini kullandı.



#Merdan Yanardağ
#Başsavcılık
#soruşturma
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