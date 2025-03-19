Başsavcılıktan 'İmamoğlu'na ilaçları verilmedi' iddialarına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik (İBB) ihale ve kent uzlaşısı soruşturması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.

Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 106 kişi de soruşturmaya eklendi.

İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında çıkar sağlamak için suç örgütü kurduğu, örgütün iş insanlarını para vermeye zorladığı, rüşvet, belediye ihalelerindeki yolsuzluklar nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı. Açıklamada İmamoğlu " Suç örgütü lideri " olarak tanımlandı.

Başsavcılıktan iddialara yalanlama

Yaşanan gözaltı sürecine ilişkin bazı basın yayın organlarında da dezenformasyona başvurularak İmamoğlu'na ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu haberlere yönelik açıklamada bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları yalanlayarak bütün şüphelilerin ilaçlarının gözaltındayken de sağlandığı, muayenelerinin kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapıldığı kaydedildi.

"Haberler yanıltıcı bilgi kapsamında"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır. Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır."







