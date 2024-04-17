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Bass’la kapsamlı diyalog

Canberk Doğan
04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:30 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass’ın iki günlük Ankara turu tamamlandı. Geldiği ilk gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Bass, dün de Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile ayrı ayrı bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye gerçekleştireceği resmi ziyaretin hazırlıklarının da ele alındığı görüşmelerde, 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı'nda mutabık kalınan hususlar, terörle mücadele, Gazze’de acil ateşkes, Rusya-Ukrayna Şavaşı ve temmuz ayında yapılacak olan NATO liderler zirvesi gündemi ele alındı.



#Diplomasi
#Politika
#John Bass
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