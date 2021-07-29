Batı ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı: Saatteki hızı 70 kilometreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı artıyor
TRT Haber'de yer alan habere göre, hava sıcaklıklarının
Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Fırtına uyarısı
Rüzgarın,
Batı Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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Kimi vatandaşlar mecbur olmadıkça sıcak havalarda dışarı çıkmazken kimisi de sokakta gezmekten kendini alıkoymuyor. Öte yandan İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 32,7 derece olduğu, nem oranının ise yüzde 34 ile 82 arasında olduğu gözlendi.
İstanbul son haftaların en sıcak günlerini yaşamaya devam ediyor. 40 derecelere yaklaşan sıcaklık sonrası sabah ve öğle saatlerinde İstanbul’un caddeleri de boş kaldı. Gün içerisinde sokağa çıkan vatandaşlar ise artan sıcaklıklardan şikayetçi. Uzmanlar ise başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyarıyor. Sıcak havalarda sokaklarda gezen vatandaşlar ise havanın oldukça sıcak olduğunu ve akşam saatleri haricinde dışarıda olmanın insanı zorladığını belirtti.
Yasemin Özburçak, “Bu sene ciddi manada bir sıcak var. Yanı sıra oldukça fazla da nem var. Almanya’dan geliyoruz, orada hava soğuk. Burası bizi terletti” dedi. Caddede yürüyüşe çıkan Vedat Taşkın, “Aşırı bir sıcak ve nem var. Dayanılacak gibi değil. Üstelik yağmur da yok. Kuraklık da söz konusu. Allah yardımcımız olsun. Bu yaşıma kadar böyle bir kuraklık yaşamış değilim. Geceleri uyumak dahi insanı zorluyor. Susuzluk problemi ülke adına korkutucu bir son. İnşallah o tablo ile karşı karşıya kalmayız.
İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı: Dayanılacak gibi değil
İstanbul'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle, vatandaşlar sokakta bulundukları süreçte zorluk yaşadıklarını belirtiyor.
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Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı dedi.
Kalemler Mahallesi’nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akseki'de bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını açıkladı.
Manavgat'ta yürekler de yandı: Antalya tarihinin en büyük ikinci felaketini yaşıyor
Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı. Evrenseki'de başlayan ve Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti. Bir vatandaş yangın nedeniyle hayatını kaybetti.