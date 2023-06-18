Batı’nın dayatmalarına boyun eğmedik

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası, enerji krizinin pençesinde boğuşan Batı’nın “Petrol üretimini artır” talebine yüz çeviren Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri Batı’ya çıkarma yaptı. Birleşik Arap Emirliklikleri lideri Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın (MbZ) Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesinde Batı’nın belirlediği şartlara boyun eğmedik çıkışı gündem oldu. 26. St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılmak için Rusya’ya giden MbZ, Rusya lideri ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmek üzere Paris’e uçtu. Orta Doğu liderlerinin ana gündem maddesi, Ukrayna krizinin çözümü.

BİN ZAYED’İN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

İkili görüşme öncesi MbZ’nin Putin’e söylediği sözler dikkat çekti. Ukrayna savaşının kendileri için de büyük tehditler oluşturduğunu kaydeden MbZ, “Sayın Başkan. Özellikle Rusya’nın bügünkü durumu göz önüne alındığında çok sayıda tehditle karşılaşıyoruz. Ama biz kararımızı verdik ve Batı’nın belirlediği koşullara rağmen kendi hamlemizi yaptık” ifadelerini kullandı. İki lider düzenledikleri basın toplantısında da iki ülke arasında güçlü bağların olduğunu vurguladı.

ANA GÜNDEM MADDESİ UKRAYNA

MbZ, “Bugün burada sizinle birlikte olmaktan memnunum ekselansları. Bu ilişkiyi geliştirmek istiyoruz ve bunun için size güveniyoruz” derken, Ukrayna krizi adına siyasi bir çözüm arayışında olduklarını vurguladı. Putin ise BAE’nin Rusya’nın iyi bir müttefiki olduğunu belirtti ve MbZ’ye şükranlarını sundu.

VELİAHT PRENS PARİS’TE

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise önceki gün resmi bir ziyaret için gittiği Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel sorunların görüşüldüğü açıklandı. Elize Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı için öncelikli konu Rusya-Ukrayna Savaşı’ydı. İki lider savaşın gidişatı ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulundu.







