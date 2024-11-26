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Bayburt'ta kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu

Bayburt'ta kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu

10:0826/11/2024, Salı
IHA
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Karla mücadele ekipleri, şehirdeki ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Karla mücadele ekipleri, şehirdeki ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Okulların bugün de tatil edildiği kentte kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu. Karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Bayburt'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 70 ila 80 santimetreyi bulurken, araçlar karla kaplandı.

Vatandaşlar ise kaldırımlarda ve yollar üzerinde ilerlemekte zorlandı. Karla mücadele ekipleri, şehirdeki ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

#Bayburt
#Okul
#Kar

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