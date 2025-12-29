Bayraktar KIZILELMA otonom kol uçuşu yaptı

Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı. KIZILELMA’nın PT3 ve PT5 numaralı prototipleri, akıllı filo algoritmaları eşliğinde otonom muharebe pilotuyla kol uçuşu icra etti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.
Bayraktar KIZILELMA bir ilki daha başardı. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti.
ÇORLU’DAN HAVALANDIRLAR
Gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA’nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan iki insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu. Bu teknolojik ilerlemeyle insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği karmaşık hava görevleri otonom sistemlere aktarılıyor. Bu kabiliyet birden fazla insansız platformun bir lider komutasında, birbirlerine göre konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev icra etmesine imkan tanıyor.
HAVA DEVRİYESİ İCRA EDİLDİ
Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı. Savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak amacıyla icra ettiği devriye ve önleme görevleri, gelecekte KIZILELMA filoları tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek.
Geleceğin hava muharebesi
Test süreci boyunca insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve birlikte harekât süreçleri yakından takip edildi. Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu akıllı filo otonomisi altyapısı sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli harekât yapabilme kabiliyetini geliştirmeye devam edecek.
Taklit eden değil takip edilen
- Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teste ilişkin sosyal medya hesabından, "Dünyada ilk defa! İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!" dedi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da uçuş görüntülerini, "Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen..." notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, "Türkiye savunma havacılığında takip eden değil; öncü, yön veren ve standart belirleyen bir konuma ulaştığını bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.