Bayraktar KIZILELMA otonom kol uçuşu yaptı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teste ilişkin sosyal medya hesabından, "Dünyada ilk defa! İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!" dedi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da uçuş görüntülerini, "Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen..." notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, "Türkiye savunma havacılığında takip eden değil; öncü, yön veren ve standart belirleyen bir konuma ulaştığını bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.