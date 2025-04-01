Bayram dönüşü feci kazada 11 yaralı: İki otomobil çarpışarak taklalar attı

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrularak, taklalar attı. Ters dönen araçlarda bulunan 10 kişi kendi imkanları ile araçlardan çıkarken, 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 11 yaralı Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki araçtakilerin de bayram gezmesinden döndükleri öğrenildi.