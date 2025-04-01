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Bayram dönüşü feci kazada 11 yaralı: İki otomobil çarpışarak taklalar attı

Bayram dönüşü feci kazada 11 yaralı: İki otomobil çarpışarak taklalar attı

21:241/04/2025, Salı
IHA
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Bartın'da bayram dönüşü yapan iki ailenin bulunduğu otomobiller çarptıştı.
Bartın'da bayram dönüşü yapan iki ailenin bulunduğu otomobiller çarptıştı.

Bartın'da bayram tatili dönüşü sırasında iki otomobil çarpışarak taklalar attı. Ters dönen araçlarda bulunan 10 kişi kendi imkanları ile araçlardan çıkarken, bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 11 yaralı Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışarak taklalar attığı kazada 11 kişi yaralandı. Her iki araçta bulunanları bayram ziyaretinden döndükleri öğrenildi.

İddiaya göre, Bartın'ın Amasra ilçesinden il merkezine seyir halinde bulunan A.M.A (21) idaresindeki 67 AAG 753 idaresindeki araç, önünde seyir eden E.O. (33) yönetimindeki yönetimindeki 74 AY 124 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrularak, taklalar attı. Ters dönen araçlarda bulunan 10 kişi kendi imkanları ile araçlardan çıkarken, 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 11 yaralı Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki araçtakilerin de bayram gezmesinden döndükleri öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde ulaşımın sağlandığı yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.



#Bartın
#Bayram
#Kaza

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