Kastamonu'da feci kaza: Üç kişi öldü 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkiinde, İsmail Savaş (61) otomobil ile Cemil Keskin (70) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Cemil Keskin ile aynı otomobilde bulunan Davut Keskin (44) ve Zehra Yıldırım (77) hayatını kaybetti.
Diğer sürücüyle otomobillerde bulunan Gülizar Keskin (70), Muharrem Yıldırım (54) ve Neşe Savaş (60) yaralandı.
Otomobil içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti.