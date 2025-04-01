Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Kastamonu'da feci kaza: Üç kişi öldü 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da feci kaza: Üç kişi öldü 4 kişi yaralandı

17:531/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk etti.
Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk etti.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkiinde, İsmail Savaş (61) otomobil ile Cemil Keskin (70) yönetimindeki otomobil çarpıştı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada, sürücülerden Cemil Keskin ile aynı otomobilde bulunan Davut Keskin (44) ve Zehra Yıldırım (77) hayatını kaybetti.


Diğer sürücüyle otomobillerde bulunan Gülizar Keskin (70), Muharrem Yıldırım (54) ve Neşe Savaş (60) yaralandı.


Otomobil içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.


112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti.



#Kastamonu
#trafik kazası
#kaza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı 2025: Bugün hangi maçlar var?