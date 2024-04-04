Bayramda bu güzergahı kullanacaklar dikkat: Dikkatli ve tedbirli olun!

Antalya karayolu üzerinde yapılan yol çalışması sebebiyle 2 kilometrelik alanın trafiğe kapatıldığını ve bayram tatilinde de çalışmaların devam edeceğini duyurup, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyardı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Denizli-Antalya karayolu üzerinde yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüleri bilgilendirmek için bir mesaj yayımladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Denizli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan, Denizli-Antalya Karayolu'nda Cankurtaran rampa çıkışı ile Tavas Köprülü kavşağı arasında Antalya istikametinden Denizli istikametine doğru bölünmüş yolun yaklaşık 2 kilometrelik alanında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yol çalışması yapılmaktadır. Antalya-Denizli istikametinde yapılan yol çalışması sebebiyle trafik akımı geliş ve gidiş çift yönlü olarak Denizli-Antalya istikametinden tek şerit üzerinden sağlanacak olup yol çalışmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince de devam edeceği bildirilmiştir” denildi.

Yol çalışmasının tatil süreci içerisinde de devam edeceğini bildirilen açıklamada; “Bayram tatili ve yapılan yol çalışmalarından dolayı bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğu ve zaman kaybına karşı vatandaşlarımızın hazırlıklı ve duyarlı olması, sürücülerimizin çalışma alanında dikkatli seyir etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.







