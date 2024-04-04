|
Gündem

Bayramda bu güzergahı kullanacaklar dikkat: Dikkatli ve tedbirli olun!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Denizli-Antalya karayolu üzerinde yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüleri bilgilendirmek için bir mesaj yayımladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Antalya istikametinden Denizli istikametine doğru bölünmüş yolun yaklaşık 2 kilometrelik alanında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yol çalışması yapılmaktadır. Antalya-Denizli istikametinde yapılan yol çalışması sebebiyle trafik akımı geliş ve gidiş çift yönlü olarak Denizli-Antalya istikametinden tek şerit üzerinden sağlanacak olup yol çalışmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince de devam edeceği bildirilmiştir” denildi.

10:26 - 4/04/2024 Perşembe
Diğer
Bayramda Denizli-Antalya karayolunu kullanacak sürücülere uyarı
Bayramda Denizli-Antalya karayolunu kullanacak sürücülere uyarı

Antalya karayolu üzerinde yapılan yol çalışması sebebiyle 2 kilometrelik alanın trafiğe kapatıldığını ve bayram tatilinde de çalışmaların devam edeceğini duyurup, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyardı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Denizli-Antalya karayolu üzerinde yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüleri bilgilendirmek için bir mesaj yayımladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Denizli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan, Denizli-Antalya Karayolu'nda Cankurtaran rampa çıkışı ile Tavas Köprülü kavşağı arasında Antalya istikametinden Denizli istikametine doğru bölünmüş yolun yaklaşık 2 kilometrelik alanında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yol çalışması yapılmaktadır. Antalya-Denizli istikametinde yapılan yol çalışması sebebiyle trafik akımı geliş ve gidiş çift yönlü olarak Denizli-Antalya istikametinden tek şerit üzerinden sağlanacak olup yol çalışmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince de devam edeceği bildirilmiştir” denildi.

Yol çalışmasının tatil süreci içerisinde de devam edeceğini bildirilen açıklamada; “Bayram tatili ve yapılan yol çalışmalarından dolayı bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğu ve zaman kaybına karşı vatandaşlarımızın hazırlıklı ve duyarlı olması, sürücülerimizin çalışma alanında dikkatli seyir etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.



#Bayram tatili
#Denizli
#Antalya
25 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
45-46-47-48 yaşındakilere emeklilik rotası çizildi! 1999 - 2002 - 2006 SGK girişi olanlara erken emeklilik...