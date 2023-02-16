Beden bütünlüğü öncelikli: Hassas davranmak zorundayız

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremin adeta dev bir enkaza çevirdiği şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD ve çeşitli profesyonel ekipler ile iş makinelerinin çalışmaları son sürat devam ediyor. Enkazda altında kalan vatandaşlarımızın naaşları ekipler tarafından hassasiyetle çıkarılıyor. Adıyaman’daki deprem bölgesinde görev alan AFAD Ordu Şubesi Ekip Şefi Fatih Baycan, enkazdaki cenaze arama çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü anlattı.

ENDOSKOPİK KAMERALARLA İNCELEME

Cenaze arama çalışmalarında da canlı araması yapılır gibi hareket ettiklerini söyleyen Fatih Baycan, “Enkazda yakınları kalan vatandaşlardan bina ile ilgili tekrar bilgi istiyoruz. Gerekirse ilk kroki ile karşılaştırma yapıp yeniden aramaya başlıyoruz. Binadaki en üst tabliyeyi, büyüklüğüne göre kesip parçalara ayırıyoruz. Bir yandan kesme işlemi yapılırken muhtemel odaların olduğu bölgelerde de delme işlemi yaparak altta kimsenin olup olmadığına bakıyoruz. Kimi zaman gözle kimi zaman da endoskopik kameralarla bakıyoruz. Altta bir cenaze yoksa tabliyeyi kaldırıp alttaki ev eşyalarını ekskavatörle temizliyoruz” diye konuştu.

Fatih Baycan

HER ŞEY CENAZENİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN

Ekskavatörle yapılan temizliğin çok önemli olduğunu dile getiren Baycan şunları kaydetti: “Ekskavatörün kepçesinin tırnaklarıyla ince ince eşyaları ve molozları bir alana toplayıp kontrol işlemi yapıyoruz. Daha sonra molozları bir alana koyup yeniden ikinci tabliyeyi kaldırmak için aynı işlemleri yapıyoruz. Yine sesli ve görüntülü biçimde kontrolleri yaptıktan sonra tabliyeyi kaldırıyoruz. Her tabliyenin kesilen bölümünün altını kontrol ediyoruz.

EKSKAVATÖRÜN KEPÇESİNİ DALDIRMIYORUZ

Cenaze yakınları bazen bize ‘hızlanın’ diye tepki veriyor. Aslında hızlanmak ve acele etmek demek, cenazeye zarar vermek demek. Ekskavatörle enkazda cenaze ararken de aynı hassasiyet var. Ekskavatörün kepçesini bilinçsizce molozların arasına daldırmıyoruz. Kepçenin çalışma yaptığı alanda bir gözlemci oluyor, o yönlendiriyor. Kepçe tırnaklarıyla molozlar ince yüzeyler halinde toplanıyor.”

Naaşlardan saç ve kan örnekleri

Cenaze bulunduğunda da cenazenin direkt olarak enkazdan çıkarılmadığını anlatan Fatih Baycan, “Önce cenazenin etrafı güzelce temizlenir. Enkaz altında kalan uzuv varsa onun için özel çalışma yapılarak, uzuv zarar görmeden bütünlük bozulmadan açığa çıkarılır. Genel geçer kural şudur. Önce etrafından moloz uzaklaştırılır. Çekip çıkarmak yaralı da olsa, ölü de olsa kişiye zarar verir. Eğer cenaze sahipsizse defnedilmeden önce parmak izi alınır. Savcı eşliğinde ölü muayenesi yapılır. Daha sonra cenazeden saç ve kan örnekleri alınır. Defnedildiği ada, pafta ve parsel numarası verilerek defnedilir. Bu sayede ilerleyen süreçte kayıpları için başvuran kişilerden alınan örneklerle karşılaştırma yapılıp, hem kimlik tespiti yapılır hem de yakınları cenazelerini alır” dedi.



