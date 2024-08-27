Bekir Uçar uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 51 yaşında vefat eden Uçar'ın cenaze töreni, Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından gerçekleştirildi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Kenan Sofuoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Uçar’ın naaşı, babası Timurtaş Uçar'ın bulunduğu Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÜZÜCÜ HABERİ TMF VERDİ

1980'li yıllarda verdiği vaazlarla gündeme gelen Timurtaş Uçar’ın oğlu Yunus Uçar geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. TMF Başkanı Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üzücü haber federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile verildi.

Elazığlı olan Bekir Yunus Uçar, Milli Piyango İdaresi ve son olarak Motokislet Federasyonu'nda görev yapıyordu. Uçar’ın ani ölümü, başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm spor dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.







