Belediye dibinde kaçak pazar!

Saliha Engin
04:0026/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
İzmir Karabağlar’da kurulan bit pazarının kaçak olduğu ortaya çıktı.

Belediye binasına 127 metre mesafedeki pazarla ilgili hiçbir işlem yapılmaması tepki çekiyor. Karabağlar Belediye Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, pazarda 125'ten fazla tezgahta mali kayıtsız satış yapıldığı bilgisini verdi. Eroğlu, “Başkan Emine Helil İnay Kınay ve belediye bürokratları her gün 2 bin 500 metrekarelik bu alanın önünden geçiyor ama hiçbir işlem yapılmıyor” dedi. Bu alanın Karabağlar’daki riskli bölgelerden biri olduğunu ifade eden Eroğlu, imar sürecinin Karabağlar’ın eski belediye başkanı döneminde başlatıldığını, ancak yeni yönetimin süreci devam ettirmediğini söyledi: “Yeni yönetim süreci bilinçli şekilde durdurdu. Her şey hazır olmasına rağmen uygulama yapılmadı. Vatandaşları arayıp, ‘Eğer arsayı bizim söylediğimiz firmaya verirseniz terkini düşük yaparız’ diyorlarmış. Bir arsa sahibinin verdiği numarayı kontrol ettik, CHP örgütüyle bağlantılı biri çıktı. Osman Aksüner Mahallesi Muhtarı Murat Toprak da olayların içinde. Arsa sahiplerinin telefon numarasını muhtar veriyor. Malikleri arayıp belediyenin yönlendirdiği kişiler üzerinden düşük oranlarla arsaları kapatmaya çalışıyorlar. Belediye de Muhtar Toprak’ın yasadışı pazarın işletmeciliği yapmasına göz yumuyor. Pazar yerindeki ticaret tamamen kayıt dışı. Tezgahlardan para alınıyor, billboard ve tabelalardan reklam geliri sağlanıyor ama belediyeye 1 TL vergi ödenmiyor. İçeride satılan malların çoğu da çalıntı. Bu düzen belediyenin hemen arkasında sürüyor.”



