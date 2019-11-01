Gündem Belediye kaçak işçi çalıştırıyor
İSTANBUL

Belediye kaçak işçi çalıştırıyor

CHP’li Maltepe Belediyesi’nde 500’den fazla temizlik işçisi eylem yapınca ilçede çöp dağları oluştu. Belediye 8’inci gününe giren çöp krizi için Suriyeli ve Afgan uyruklu kişileri sigortasız ve kanundışı olarak çalıştırmaya başladı. Belediye bünyesinde çalıştırılan kaçak işçi sayısının 100’e yaklaştığı öğrenildi.

Fatih Özer Yeni Şafak
CHP'li Maltepe Beledeiyesi sokaklarında oluşan çöp dağları
CHP'li Maltepe Beledeiyesi sokaklarında oluşan çöp dağları

Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu, 6 Ekim günü işten çıkartıldı. Maltepe Belediyesi’nin taşeron şirketi MATAŞ A.Ş.’de çalışan 3 personel de Okuducu’ya destek verdiği gerekçesiye işten atıldı. CHP’li Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın aldığı kararlar personeli isyan ettirdi, MATAŞ A.Ş. bünyesindeki yüzlerce taşeron işçi grev kararı aldı. Eylemin 8. gününde Maltepe’nin sokakları 1990’lara geri döndü. CHP’li belediye de çözümü yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırmakta buldu.

  • CHP'li Maltepe sokaklarındaki manzara
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  • Twitter’da Maltepe’de çalıştığını söyleyen Afgan uyruklu işçinin videosunun paylaşılmasının ardından vatandaşlar, CHP’li belediyeden açıklama beklediklerini söyleyen binlerce tweet attı.

100’E YAKIN KAÇAK İŞÇİ

Ufuk Yıldız

İlçede yaşananları anlatan AK Parti Maltepe Meclis Üyesi Ufuk Yıldız, “Şu anda günlük 50 liraya Afgan ve Suriye uyruklu kişileri Maltepe’deki çöpleri toplamak için kaçak olarak çalıştırıyorlar. Bir devlet kurumunda bu nasıl olabilir. Burada açık bir şekilde kanunsuzluk ve emek sömürüsü var. Bu olayların yaşanacağını daha önceden söylemiş ve gerekli uyarıları yapmıştık. Maltepe sokakları çöp yığınlarından geçilmiyor. Maltepe sokakları hastalıklara davetiye çıkartıyor” dedi. Yıldız, mali sıkıntı var denilmesine rağmen CHP’li Kılıç’ın kutlamalara ve eğlencelere hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Öte yandan CHP’li Maltepe Belediyesi’nde çalıştırılan kaçak Suriye ve Afgan uyruklu kişilerin sayısının 100’e yaklaştığı öğrenildi.

ŞEREF VE NAMUS SÖZÜ VERDİLER

Serkan Bal

CHP’li Ali Kılıç yönetimi tarafından Alkan Okuducu’ya destek verdiği gerekçesiyle işten çıkartılan Temizlik İşleri Temsilcisi Serkan Bal, “Uzun zamandır uygulanmayan toplu iş sözleşmemiz bulunuyor. Sürecin, fikir alışverisinde bulunup konuşularak çözülmesini istedik. Ancak hiçbir adım atılmadı. Temmuz ayında iş bırakma eylemi yaptık. Başkan yardımcıları bizlere şeref ve namus sözü vererek taleplerimizin yerine getirileceğini belirttiler. Aradan 3 ay geçti yine hiçbir adım atılmadı. Şu an burada direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz” dedi.

500 personel greve katıldı

Y. Özen Doldun

Yaptıkları eylemle ilgili konuşan DİSK İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Yenigül Özen Doldun, “2018 yılı içerisinde Maltepe Belediyesi taşeron şirketi olan MATAŞ A.Ş. yetkilileri ile toplu iş sözleşmesi yaptık. Belediye yönetimi anlaşmaya vardığımız toplu iş sözleşmesini uygulamayacaklarını söyledi. Burada Maltepe halkını cezalandırmak istemiyoruz. Belediye yönetimini sağduyuya davet ediyoruz. Taleplerimiz karşılansın bir gün içerisinde Maltepe’nin çöpünü toplayıp işimize devam edeceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan yaklaşık 500 personel greve katıldı. Bugün itibariyle Fen İşleri ve Park Bahçeler de iş bırakarak greve katılacak” dedi.

Ataşehirli işçiler iş bıraktı

  • Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri işçileri
  • Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri işçileri, ücretlerini tam ve zamanında alabilmek, ayrıca işten atılan sendika üyesi iki arkadaşlarının geri alınması için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı, çöp toplamaya çıkmadı. Çeşitli birimlerde çalışan işçilerin de destek verdiği iş bırakma eylemiyle ilgili açıklama yapan DİSK Genel İŞ Sendikası Anadolu Yakası 1. Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan “Bugünkü iş bırakmamız ücretleri zamanında ve tam alamamaktan kaynaklı. İşçi arkadaşlarımız ücretlerini tam alamadıkları için bankalara ev sahiplerine borçlanıyorlar evlerine icra geliyor. Zor duruma düşüyorlar" dedi.

Maltepe sokakları yine çöp içinde
OYNAT 02:45
Maltepe sokakları yine çöp içinde
Maltepe'de temizlik işçilerinin eylemi nedeniyle yine çöpler toplanmadı, sokaklardaki çöp yığınları dikkat çekti.


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