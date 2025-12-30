Yeni Şafak
Belediye meclis üyesi feci kazada hayatını kaybetti: İki ölü

Fındıklı Belediye Meclis üyesi Muhsin Aytemiz ile Turgay Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Rize Fındıklı'da Gürcüdüzü Yaylası’na gitmek üzere yola çıkan cipin dere yatağına yuvarlanması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kendilerinden haber alınamayan sürücü Turgay Erdoğan ile Fındıklı Belediye Meclis üyesi Muhsin Aytemiz’in cansız bedenlerine, ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde cipin dere yatağına yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü.

Gürcüdüzü Yaylası'na dün sabah saatlerinde gitmek üzere cip ile yola çıkan sürücü Turgay Erdoğan (47) ile beraberindeki Muhsin Aytemiz'den (65) haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AKUT, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama sonucu, Gürcüdüzü Yaylası istikametine 5 kilometre mesafe uzaklıkta uçuruma yuvarlanan cip dere yatağının içerisinde bulundu.

Cipteki 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekiplerce yapılan kontrolde, Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilen Aytemiz ile Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



