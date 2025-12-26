Rize'de beklenen kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Rize’de beklenen kar yağışı başladı, yüksek yerler beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarının ardından Rize’de kar yağışı etkili oldu. Saat 21.00 sıralarında başlayan yağış nedeniyle beyaza bürünen tepelerde kartpostallık manzaralar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı.
Rize’nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası’nda ise kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.