Belediyenin israf tablosu

CHP’li Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, 2020 yılı temsil ve törenlerde kullanılmak üzere muhtelif çiçek, çelenk, kokteyl ve çikolata alımı için ihale açtı. O ihalede en dikkat çeken alım ise teraryum (özel cam kavanoz içinde çiçek) oldu. Belediye, piyasa fiyatı ortalama 150 lira olan 300 adet orta boy teraryum, yine piyasa fiyatı ortalama 200 lira olan 300 adet büyük boy teraryum alacağını duyurdu. İhalede en büyük paylardan biri çikolata alımına ayrıldı. Bu kapsamda her bir paketin 300 gram ağırlığında 15 bin adet çikolata paketi alınacağı belirtildi.

İKİ YILDA TAM 7.6 MİLYON LİRA

CHP’li Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün çiçek alım özellikleri de kalem kalem belirlendi. Lilyum, gerbera ve şebboy, karanfil, gül, ayaklı sepet ihale listesinde yer aldı. Ayrıca ihale kapsamında alınacak çiçeklerin günlük, taze ve renklerinin soluk olmaması gerektiği belirtildi.

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ni 2017 ve 2018 yıllarındaki harcamaları da faaliyet raporlarına yansıdı. Belediyenin 2017 yılında 4 milyon 673 bin lira ve 2018 yılında 2 milyon 971 bin lira olmak 7 milyon 644 bin liralık harcama yaptığı belirtildi.

GÜNDEM Heykele 11 milyon lira harcadı