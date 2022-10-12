Bertiz’de Masere Günleri Festivali.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Bertiz Eğitim Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel 2. Bertiz Masere Günleri Festivali’ne katıldı. Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, sergilenen halk oyunları gösterisi katılımcılardan alkış aldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalde misafirlere Hapısa Tatlısı, şire, pekmez, pestil ve cevizli sucuk gibi lezzetler de ikram edildi.