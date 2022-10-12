Bertiz’de Masere Günleri Festivali.

​Can Ataklı Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı: Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin skandal sözler sarf etti. TSK'nın Irak'ta boş mağaraları bombaladığını öne süren Ataklı, 'O mağarada 50 kişi vardı diyorlar. Ölü diye envantere geçiriyorlar. Girsene Suriye'ye hadi sıkıyor mu? Çıksana Ege adalarına sıkıyor mu?' ifadelerini kullandı.