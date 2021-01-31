Besicilerin kış ayında zorlu mesaisi

Sabahın erken saatlerinde dondurucu soğuk ve karda ot balyası taşıyan besiciler zorlu mücadele veriyor. Yaz aylarında ot balyaları ile doldurdukları samanlıktan çiftçiler kış mevsiminde hayvanlarına yem taşıyor.

Çiftçi Cevat Arslan eşi ile birlikte birkaç kilometre uzakta bulunan samanlıktan ahıra ot götürüyor. Hayvanları için mücadele verdiklerini ifade edem Arslan, “Sabah 6-7’de kalkıyoruz. Ahırı temizledikten sonra 4 balya ot getiriyoruz. Sularını dolduruyoruz. Ondan sonra samanlıktan gidip yine öğlen otlarını getiriyoruz.

İHA Besiciler

Kar kış dinlemiyorlar

Öğleden sonra 14.00’de tekrar bir ot daha veriyoruz. Akşam da samanlarını yemlerini veriyoruz Ayrıca sabah hazırlığını akşamdan harmandan getiriyoruz. İşte böyle hiç durmadan harmana git gel hayvancılıkla uğraşıyoruz” dedi.

İşlerinin zor olsa da hayvanlarla uğraşmaktan zevk aldığını ifade eden Arslan, “Bize zor gelmiyor, hiçbir zaman zor olmaz. İşini severek yaptıktan sonra karşılığını zaten rabbim veriyor. Koyunlarımın yarısı yavruladı, yarısı da yavrulayacak. Yaz aylarında satılacak vaziyete gelecekler. Anneleri ölmüş dört, beş tane yavru var. Akşam sabah, öğlen, biberonla süt içiriyoruz. Öyle öyle büyütüyoruz” diye konuştu.