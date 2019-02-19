Beykoz’a 5 milyon m2’lik bahçe

Beykoz’un yıllardır birikmiş birtakım sorunlarının olduğunu söyleyen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, sorunlara karşı çalıcı çözümlerin üretileceğini belirtti. İmar, istihdam ve ticaret alanında kapsamlı projelerin hazırlandığını ifade eden Aydın, “Hayat geçirilecek projelerle birlikte bu alandaki sorunları da halkımızla birlikte aşacağız” dedi.

BEYKOZ BİZE GÖNLÜNÜ AÇTI

Adaylık sürecinden itibaren sahada kendini kucaklayan ve gönlünü açan bir Beykoz ile karşılaştığını söyleyen Aydın, “Sahaya çıktığımız zaman halkın ilgisi, tavırları ve bize olan yaklaşımlarındaki samimiyeti gördüm. Beykoz’da çok iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Buraya yerleştim ve ömrümün kalan kısmını da Beykoz’da yaşamayı planlıyorum” dedi. Aydın, “Vatandaşlarımızın evlerini yasal yollarla yeniden yıkıp yapmalarına ya da tadilat etmelerine olanak sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Aydın, “Bölgede doğal ve kültürel sit alanları yoğunlukta bulunuyor. Bunun yanı sıra birçok kurum ve kuruluş imar alanında vatandaşın önündeki sorunları çözmekte yetersiz kaldı. En acil işimiz imarla ilgili sorunu aşmak olacak” dedi. Beykoz’da Türkiye’nin en büyük bahçesini kuracaklarını belirten Aydın, “Beykoz yeşiliyle güzel bir ilçemiz. Bu yeşile değer katabilmek için baraj kısmının bulunduğu alana 5 milyon metrekarelik Beykoz bahçesini inşa edeceğiz” dedi.

Murat Aydın, “Sahaya çıktığımız zaman halkın ilgisi, tavırları ve bize olan yaklaşımlarındaki samimiyeti gördüm. Çok iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” dedi.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bahçede Beykoz ve Türkiye florasının çalışılacağını vurgulayan Aydın, “Avrupa’da 7 bin endemik bitki var. Bunun yarısı Anadolu’da mevcut. Endemik bitkilerimizi nasıl daha iyi noktaya getirebilir alanında çalışma yapacağız. Enstitü kurarak bilimsel destekleri buraya aktaracağız. Ayrıca, dünya seralarındaki özel bitkiler de buraya getirilecek. Beykoz Bahçesi, cazibe merkezi olacak” şeklinde konuştu.

24 SAAT YAŞAYAN İLÇE

Aydın, “Beykoz’un farklı semtlerinde İstiklal Caddesi benzeri caddeler oluşturulacak. Bilinen markaların yer alacağı caddeler 24 saat açık olacak. Caddede sinema ve tiyatro alanları, Millet kütüphaneleri, sanat galerileri ve millet kıraathaneleri de yer alacak” dedi. Aydın, “Türk-Alman üniversitesi Türkiye Cumhuriyet’inin kaynakları doğrultusunda kuruldu. YÖK tarafından idare ediliyor. Hocaların ciddi bir kısmı da Almanya’dan gelmektedir. Biz bu üniversitemizle birlikte çok büyük bir teknopark kurmayı planlıyoruz. Mutabakata vardık. İstihdam ve ekonomiye çok büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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Makam aracım yine bisiklet

Spor kulüplerine ve sporun her alanına destek sağlayacaklarını belirten Murat Aydın, "Türkiye’de profesyonel bisikletçiler antrenman yapabilmek için pek müsait alan bulamıyor. Beykoz doğası gereği profesyonel bisikletçilerin antrenman yapması için biçilmiş bir kaftan konumunda. Bisikletçilerimiz Beykoz’a gelecek ve rahatlıkla antrenman yapabilecek. Bisikleti seven ve makam arabası yerine bisiklet kullanan bir belediye başkanı olduk. Aynı uygulamayı Beykoz’da da devam ettireceği. Makam aracım yine bisiklet olacak” şeklinde konuştu.

FESTİVALLER İLÇESİ HALİNE GELECEK

Aydın şöyle devam etti: “İstihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak gerekiyor. Kaç kişiyi belediyeye alabiliriz, kaç kişi kamu kurumlarına girebilir, bunun üzerine çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Özel iş alanlarını oluşturmadığınız sürece istihdam sorununu çözemezsiniz. Beykoz’da istidam alanı yok. Bu istihdam alanlarının sağlanması için turizm ticaretini geliştirmek adına yapılabilecek bütün aktiviteleri ve projeleri bir bir hayata geçirmeye çalışacağız. Belki bunların tamamı 5 yıl içerisinde bitmez ama o yolda adım atılır. Bu kapsamda Mayıs ayından başlayıp, Eylül ayına kadar her hafta festivaller düzenleyeceğiz. Cam festivalinden başlatacağız, kiraz festivaline kadar gideceğiz. Baston festivali ve karpuz festivali yapacağız. Festivaller bölge esnafını da canlandıracak. İş gücü artacak, bölgenin gelir seviyesi yükselecek.”





Kürek sporunun merkezi Riva deresi

Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için birçok sportif faaliyetleri olacağını ifade eden Aydın, "Riva deresi 15 kilometre içeri girmektedir. Riva Deresi muhteşem bir güzelliğe sahip ancak bakımsızlıktan dolayı kirli bir durumda. Sorduğumda 30-40 yıldır kirli bir vaziyette olduğu söylendi. Bununla ilgili ilgili kurum ve kuruluşları harekete geçirerek Riva Deresini temizleyeceğiz. Bölge, doğa sporları ve doğa fotoğrafçılığa kazandırılacak. Amatör kulüplerimize futbol takımlarının yanı sıra bir de kürek takımı kurmalarını söyledik. Bununla ilgili kürekler malzemeler belediyeden olacak. Kulüplerimiz futbolun yanı sıra bir de kürek takımı kuracak. Gençlerimiz orada hem spor yapacaklar hem de o dereyi kirleten unsurları görüp bizlere haber verecek” şeklinde konuştu.