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BİLECİK

Bilecik haberleri: Bankta otururken kalp krizi geçirdi: 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

Bankta otururken kalp krizi geçirdi: 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

Bilecik’te yürekleri ağza getiren olay yaşandı. Oturduğu bankta kalp krizi geçiren 51 yaşındaki Şakir Kalaycı zabıta ekipleri tarafından fark edildi. Sağlık ekipleri Kalaycı'ya 45 dakikalık kalp masajıyla hayata geri döndürdü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kalaycı, tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Şakir Kalaycı (51), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Şakir Kalaycı (51), ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, Şakir Kalaycı’nın bank üzerinde hareketsiz olarak durduğunu fark etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kalaycı, tedaviye alındı.

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Kalp krizi geçirenler koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmiyor

Yaptıkları kontrolde Kalaycı’nın kalbinin durduğunu fark eden zabıta ekipleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede caddeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kalaycı’yı yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kalaycı, tedaviye alındı.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalaycı tedaviye alındı.

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