Bankta otururken kalp krizi geçirdi: 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

Spor

Fenerbahçe Bayern Münih'ten Mert Yılmaz'ı istedi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bu hafta içi hareketli saatler yaşanacak. Kanat transferi için Samuel Kalu ve Diego Perotti için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, sağ beke Gökhan Gönül'e alternatif olarak da Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz'ı gündemine aldı. Hatta Fenerbahçe, Mert Yılmaz için Bayern Münih ile masaya oturdu.