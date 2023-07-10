Bilgehane etkinlikleri coşkulu başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde yaz etkinlikleri başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların eğlenerek öğrenecekleri keyifli bir yaz tatili geçirmesi için ‘Bilgehane’lerdeki etkinliklerin faydalı olacağını belirtti. ‘Bilgehane’lere yoğun ilgi olduğunu belirten Başkan Altay, “Kıymetli yavrularımız bu yaz yine ‘Bilgehane’lerimizde düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında milli ve manevi eğitimlerin yanında yüzme, doğa yürüyüşü, kamp, çeşitli gezi ve etkinliklerle eğlenceli bir yaz tatili geçirecek. Onlar için her zaman örnek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki yavrularımızın yüzü hep gülsün” diye konuştu.

10 BİN ÖĞRENCİ KATILIM SAĞLADI

Sayıları merkez ve ilçede toplam 23’e ulaşan ‘Bilgehane’lerin yaz etkinliklerine 10 bin öğrenci kayıt gerçekleştirmişti. Bayram tatilinin ardından yaz etkinliklerine başlayan ‘Bilgehane’lerde öğrenciler, milli ve manevi eğitimlerin yanında; yüzme, futbol, doğa yürüyüşü, macera parkuru, kamp ve çeşitli gezilerle dolu bir yaz dönemi geçirecekler.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK

Şehrin çocuklarının vazgeçilmez duraklarından olan ‘Bilgehane’ler, anne babalar tarafından da oldukça ilgi görüyor. Yaz kayıtlarının açılmasıyla çocuklarının kayıtlarını gerçekleştiren anne babalar, “Dört gözle yaz etkinliklerini bekliyorduk. Çocuklarımızın hem kış hem yaz dönemi için ‘Bilgehane’leri tercih ediyoruz. Çocuklarımıza ücretsiz olarak bu imkanın sunulması çok önemli” diyerek Başkan Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti. Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu da 10 Temmuz Pazartesi günü 27 binden fazla öğrencinin katılımı ile eğitime başlayacak.







