Kültür ve sanat rüzgarı esecek: 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği büyük coşkuyla başladı

Cumhuriyet Meydanı’nda şenliklerin resmi açılış töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şenliklere her yıl özenle hazırlanıldığını belirterek, “Şehrimize ve Nasreddin Hoca’nın torunlarına layık zengin ve kaliteli bir içeriğe sahip kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu günlere merhaba diyoruz. Şenliğimizde, konserlerden tiyatrolara, sergilerden atölye çalışmalarına, yerli ve yabancı halk dansları gösterilerinden, eşek yarışlarına kadar herkese hitap eden çok renkli sanatsal faaliyetler sergilenecek” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın köklü tarihiyle birçok değer barındırdığını vurgulayarak, “Bizler öyle bir şehrin mensuplarıyız ki; adım attığımız her sokakta, geçtiğimiz her caddede birçok tarihi ve kültürel hazineye rahatlıkla rastlayabiliyoruz. Çatalhöyük’ten bu yana 10 bin yıllık mazisiyle medeniyetlere beşiklik eden Selçuklu Darü’l-Mülk’ü Konya’mız; asırlar boyu ilmin, kültürün ve sanatın önde gelen şehirlerinden biri olmuştur. Binlerce yıllık derin bir tarihe sahip olan güzide ilçemiz Akşehir ise; sahip olduğu bu kültürel birikimi, alimlerimiz ve ariflerimiz vesilesiyle çağlar ötesine taşımayı başarmış merkezlerden biridir. Seyyid Mahmud Hayrani ve Nimetullah Nahcivani Hazretleri gibi değerli şahsiyetleriyle, ilmin ve maneviyatın en güzel örnekleri Akşehir’imizde öne çıkmıştır. Nasreddin Hoca’mız da asırlar geçmesine rağmen hafızalarımızda ve gönüllerimizde en güzel şekilde yaşamaya devam eden, tarihimizin en kıymetli şahsiyetlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Milli kültürümüzün en önemli simgelerinden olan Nasreddin Hoca; bilgeliğiyle, maneviyatıyla ve bilhassa nüktedanlığıyla milletimizin hem neşe kaynağı olmuş hem de düşündüren ve ibret almamızı sağlayan en önemli değerlerimizden biri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 1959 yılından bu yana Nasreddin Hoca’nın etkinliklerle Akşehir’de anıldığını anımsatarak, “Bu şehrin insanları, Nasreddin Hoca’nın kültürünü, değerlerini nice nesillere yaymak için devam ettirdikleri bu güzel festivali uluslararası boyutuyla her yıl sürdürmüş. Biz de 2002’den bu yana bu festivali en güzel şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Bu konuda halkın gönlünde yer tutmuş çok büyük sanatçılar Nasreddin Hoca’yı temsilen canlandırdılar. Bu sene de Çetin Altay beye teşekkür ediyoruz. Gülmecenin başkenti Akşehir, medreseleriyle eğitim kurumlarıyla önemli bir kadim şehir. Hala da bu gülmecenin başkentinin izleri, bu şehrin insanlarında fazlasıyla var. Nasreddin Hoca, kızmadan, kırmadan, şakayla, nükteyle insanları yola getirmiş. Bugün de belki buna çok ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Nasreddin Hoca’nın Anadolu topraklarının yetiştirdiği çok özel bir isim olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti: “Nasreddin Hoca bazen göle maya çalar, insana umudunu hatırlatır, bazen her iki tarafa da haklısın der olaylara farklı pencerelerden bakılabileceğini gösterir. Ama her zaman haktan, adaletten, hoşgörüden yanadır. Nasreddin Hoca, insan tabiatına ayna tutan bir rehberdir. Gündelik hayatın içinde yakaladığı ilginç detaylarla insanlara unutulmaz mesajlar vermiştir. Ahlaki vurguları da taşıyan fıkraları Anadolu dışında da pek çok okuyucunun ilgisini çekmiştir. Bu anlamda Türk-İslam kültürünün bütün dünyada tanınmasını sağlayan bir kültür elçisi olduğunu düşünmekte mümkündür. Nasreddin Hoca yaşadığı dönemde hem imam hem kadı olarak görev yapmıştır. Bazen de halkın isteklerini hükümdara bildiren bir siyasi lider imajı çizmiştir. Çok yönlü kişiliğiyle eğitimli ve nüfuzlu insanların topluma nasıl faydalı olacağına ilişkin işaretler de sunmaktadır. İnsanların hem zekasına hem vicdanına hitap eden Nasreddin Hoca kadim geleneğin önemli bir ismi olmasının yanı sıra güncelliğini korumayı da başarmıştır. Her birimizin dilinde hocamızın güzel fıkraları, güzel öğütleri yer almakta.”