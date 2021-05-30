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ERZURUM

Bin taneden 100 milyon üretti gübresini ücretsiz dağıtıyor

Erzurum’da yaşayan Yusuf Taşçı isimli vatandaş 5 yıl önce aldığı bin solucanı 100 milyona ulaştırdı. Mahallesinde bulunan 240 metrekarelik eski bir binada yılda tonlarca katı ve sıvı solucan gübresi üreten Taşçı, şimdi yöre halkına ücretsiz dağıtıyor.

Haber Merkezi İHA
Bin taneden 100 milyon üretti gübresini ücretsiz dağıtıyor
Yusuf Taşçı tüm bunları doğal dengeyi korumak için yapıyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Yusuf Taşçı solucan gübresi üretmek için 5 yıl önce Tekirdağ’da bir çiftlikte 1 hafta çalıştıktan sonra oradan aldığı bin solucanla gübre üretimine başladı.

Mahallesinde bulunan 240 metrekarelik eski bir binayı gübre üretmek için kullanan Taşçı yılda tonlarca katı ve sıvı solucan gübresi üretiyor.

Taşçı, sıvı gübrenin kilosunu 80 katı gübrenin kilosunu ise 8 liradan satışa çıkartsa da genellikle yöre halkına gübreleri ücretsiz veriyor.

Daha çok kazancını canlı solucan satarak karşılayan Taşçı, solucanların sayısının artmasının ardından kendine yeni ve modern bir tesis inşa etmeye başladı.

Öte yandan, normalde 3 ayda doğum yapan solucanları organik tavuk yumurtasıyla besleyen Taşçı doğumları 18 güne kadar indirmeyi başardı. Ürettiği gübreleri kendi bahçesinde kullanan Taşçı, aldığı verimden memnun olduğunu ifade ediyor.

Taşçı, solucanların sayısının artmasının ardından kendine yeni bir tesis inşa etmeye başladı.
Taşçı, solucanların sayısının artmasının ardından kendine yeni bir tesis inşa etmeye başladı.

5 yıl önce başladı

Bin solucanla başlayıp milyonlara ulaştığını belirten Taşçı, “Solucan gübresini 5 yıl önce üretmeye başladım. Muğla’da bir arkadaşım yapıyordu üretimi ondan gördüm. Ben de burada bahçelerimizden çıkan solucanları topladım. Ama o solucanlar yerinde durmuyor sürekli kaçıyorlardı. Tekirdağ’a gittim oradaki bir çiftlikte bir hafta çalıştım. Oradan gelirken bin tane 100 liraya solucan aldım geldim. Böylece başladım ilk başta kahvelerden çay atıkları alarak besledim. Buranın insanları halen bana gülüyorlar. Bir kilo alalım diyorlar ama ben yine bedava veriyorum” dedi.

Ürettiği gübreyi bedava verdiğini kaydeden Taşçı, “Bunları teker teker saymak mümkün değil ama doğum yaptıkları zaman toprak beyaza dönüşüyor ve her seferinde sayı ikiye katlanıyor. Normalde 3 ayda bir doğuruyorlar. Ama ben bunu 18 güne düşürdüm. Bunu da organik tavuk yumurtasıyla başardım. Buralarda çok fazla satışım yok. Ürettiğim gübreyi de bedava veriyorum veya kendim bahçede kullanıyorum. Bu sıvı gübreyi ağaçlarda kullanıyorum. Dona karşı onları koruyor” şeklinde konuştu.

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