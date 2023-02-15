Binalara kontrol mührü

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Adıyaman.
Adıyaman’da çalışmalara katılan ekipler arama kurtarma çalışması tamamlanan enkazlara “Kontrol Edilmiştir” damgası vuruyor. Adıyaman’da, depremin dokuzuncu gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir yandan müjdeli haberler gelirken diğer taraftan da hayatın normalleşmesi için ilk adımlar atılıyor.
Ekipler herhangi bir kaza yaşanmaması için enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra son kontrolü yapıyor. Bu kontrol sonrasında ise enkazın görülebilecek bir kalıntısının üzerine kırmızı renkle “Kontrol Edilmiştir” yazısı yazılıyor.
Söz konusu uyarının bu noktada arama kurtarma çalışmalarının bittiği anlamına geldiği, olası ihbarlar nedeniyle ekiplerin zaman kaybetmesinin önüne geçmeyi amaçladığı bildiriliyor. Bu notla birlikte enkazın soruşturma incelemeleri için de hazır hale geldiği belirtiliyor. Söz konusu numune alınması sonrasında enkaz kaldırmaya başlanıyor.