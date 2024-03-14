Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçeye bağlı Sağgöze kırsalında operasyon düzenledi.