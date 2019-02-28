Gündem Bingölün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
BİNGÖL

Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl'ün Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullara bir gün ara verildi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim merkezleri ile Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 Mart günü ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar, merkez ilçede ise taşımalı eğitim verilen okulların 1 Mart günü için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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