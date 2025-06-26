26 Haziran sabahı, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesi anne ve babaların dualarıyla dolarken, öğrenciler heyecanla sınav salonlarının yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluk, adeta bir bayram sabahını andırdı. Okul, sadece bir sınav alanı değil, aynı zamanda umutların, hedeflerin ve duaların birleştiği bir mekân hâline geldi.





Binlerce öğrenci Tevfik İleri AİHL’ye girebilmek için ter döktü Gündem / Eğitim





4 bin 450 adaydan sadece 360’ı kabul edilecek

Toplam 4 bin 450 öğrencinin katıldığı "Ortaokul Giriş Sınavı", bu yıl da büyük bir ilgi gördü. Öğrenciler, Tevfik İleri AİHL’de eğitim alma hayaliyle ter döktü. Adaylardan 3 bin 980’i 5. sınıf kontenjanı için sınava girerken, geri kalanları 7. sınıfa geçiş hakkı elde etmek için yarıştı. Ancak bu büyük ilgiye karşılık okulun yalnızca 360 kişilik kontenjanı bulunuyor. Her 12 öğrenciden yalnızca biri bu çatı altında eğitim görmeye hak kazanacak.

Değerlerle büyüyen eğitim kurumu

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, sadece akademik başarılarıyla değil; manevi, ahlaki ve kültürel değerleri merkeze alan eğitim anlayışıyla da ön plana çıkıyor. Kur’an-ı Kerim sevgisiyle bilimi, milli ruhla evrensel değerleri harmanlayan okul; LGS ve YKS gibi sınavlarda derece yapan öğrencileri, ulusal ve uluslararası başarı kazanan projeleri, hafızlık çalışmaları ve örnek şahsiyet yetiştirme hedefiyle Türkiye genelinde öne çıkan bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor.





Binlerce öğrenci Tevfik İleri AİHL’ye girebilmek için ter döktü Gündem / Eğitim





Bir ruhun devri

Sınav günü basına açıklamada bulunan okul müdürü İskender Genç, sınavın sadece bir değerlendirme değil, bir misyonun aktarımı olduğunu vurguladı:

“Bugün sadece bir sınav yapılmıyor, bu okulun ruhunu taşıyacak yeni kardeşlerimizin ilk adımı atılıyor. Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi yalnızca akademik başarılarla değil, değer temelli eğitim anlayışıyla da geleceği inşa ediyor. Bu büyük ilgi, milletimizin sağlam temellere dayanan bir gelecek arzuladığının göstergesidir.”



