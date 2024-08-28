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Bir grup geliyor bir grup düşüyor

Uğur Duyan
04:00 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:26 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Meclis tatilde olsa da Ankara'da siyaset sıcak günlerden geçiyor. DEVA Partisi ile Demokrat Parti, TBMM'de yeni bir grup oluşturmak için çalışmalara başladı. Her iki partinin kurmayları da 20 milletvekilini bulmak için partilerle temasları sürdürüyor. Partililer ekim ayına yeni grupla gireceklerini belirtiyorlar. Öte yandan Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin ortaklaşa kurduğu ve dışarıdan CHP'nin desteği ile ayakta duran SP Meclis Grubu'nun 1 Ekim sonrasında dağılacağı iddia edildi. Kulislerde konuşulanlar arasında Saadet Partili 1 ya da 2 milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği iddiası da bulunuyor.



#Siyaset
#DEVA Partisi
#Demokrat Parti
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