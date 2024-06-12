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Bir ilde daha ormana girişler kısıtlandı: Bu saatlerde ateş yakılamayacak

Denizli'de mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlara girişler kısıtlanarak saat 20.00'den 08.00'e kadar ateş yakmak yasaklandı.

09:13 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:16 - 12/06/2024 Çarşamba
IHA
Saat 20.00'den 08.00'e kadar ateş yakılması yasaklandı.
Saat 20.00'den 08.00'e kadar ateş yakılması yasaklandı.

Son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle Türkiye genelinde birçok ilde ormanlara giriş yasağı ilan edildi.



Denizli'de ise mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlara girişler kısıtlanarak ateş yakmak yasaklandı.


Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada;
“İklim şartlarına bağlı İlimizde sıcaklık değerlerinin yükseleceğinden dolayı, hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirilmiştir. Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun kararları ile aynı komisyon kararının 9. maddesinde belirtilen ‘Yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde, yangına hassas ormanlık alanlara, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ek karar alınmadan Denizli Valiliğinin ilan edeceği duyuru ile belirlenecek tarihler arası girişler kısıtlanacaktır' hükmü doğrultusunda ilan tarihinden itibaren 31 Ekim 2024 tarihine kadar mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver vb. amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den 08.00'e kadar ateş yakılması yasaklanmıştır”
denildi.



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