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Bir kişi enkaz altında kalmıştı: Malatya depreminde yıkılan binada çökme riskine karşı çalışmalara ara verildi

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Buhara Apartmanı'nın enkazında bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları, çökme riskine karşı durduruldu. Arama kurtarma çalışmalarının binayı güçlendirme çalışmalarının ardından devam edeceği öğrenildi.

00:06 . 28/02/2023 Salı
AA
Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi.

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, bugün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'nın enkazında 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları, çökme riskine karşı durduruldu.


  • Arama kurtarma çalışmalarının binayı güçlendirme çalışmalarının ardından devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, aynı bölgede yıkılan Çeçen Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları ise tamamlandı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



#Malatya
#Deprem
#Enkaz
43 dakika önce
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Bir kişi enkaz altında kalmıştı: Malatya depreminde yıkılan binada çökme riskine karşı çalışmalara ara verildi
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