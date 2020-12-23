Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı FETÖ’nün kumpaslarıyla uzun süre generalliği engellenen Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nu hedef alan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan yargılaması başladı. Kurtoğlu’nu hedef alarak MİT tırlarını durduran Hamza Celepoğlu’nun tuğgeneralliğe yükselmesini sağlayan sanıklar, suçlamaları reddetti. Davanın ilk duruşmasında dinlenen Kurtoğlu, “İlla bir suç bulunacak, bu suç da bana dayandırılacaktı” dedi.

Osman Özgan 23 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 23 Aralık 2020, 02:43 Yeni Şafak