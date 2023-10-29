İYİ Parti 6’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ankara Atatürk Spor Salonunda yapılan etkinlikte Genel Başkan Meral Akşener bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında Gazze’de yaşanan katliamı lanetleyen Akşener, “Gazze’de başlayan ve daha da vahim bir hal alan soykırım ve zulmü bütün kalbimizle, bütün gücümüzle lanetliyor ve katil Netanyahu’nun bir savaş suçlusu olduğunu bir kez daha belirtiyorum” dedi.

Yerel seçimlere bağımsız olarak gireceklerini hatırlatan Akşener, şöyle devam etti: “Önümüzdeki seçimlere, hür ve müstakil olarak tek başımıza giriyoruz. Birilerine kazandırmak ya da kaybettirmek için değil, milletimize kazandırmak için yola çıkıyoruz. 2028’e çıkan yolu oluşturmak için yola çıkıyoruz. Dağılmamızı, parçalanmamızı isteyenlere inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Altı yılı hiç de kolay geçirmedik, birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar.”