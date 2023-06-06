Birlik dönemi mesajları

Geçen cumartesi üçüncü dönemi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve yurt dışında da yankı uyandıran göreve başlama töreni bu boyutuyla da tarihi bir nitelikteydi. Erdoğan’ın konuşma metninden davetlilere kadar organizasyonda her ayrıntı düşünüldü. Erdoğan’ın “85 milyonu bağrımıza basacağız” sözleri kucaklayıcı siyasetin metne yansıması olarak öne çıkarken, arkasında yer verdiği isimlerin geniş bir yelpazeden seçimi bunun farklı bir yansıması olarak öne çıktı.

VEFASINI GÖSTERDİ

5 bin davetlinin hazır bulunduğu törende ortaya çıkan bu manzara “Erdoğan, sırtını Türkiye’ye dayadı” şeklinde değerlendirildi. Erdoğan’ın konuşmasını süsleyen Anadolu’nun gönül mimarları, yol göstericileri Şeyh Edebali, Yunus Emre, Ahmedi Hani, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan ve Mevlana detayları da bu tabloya eklendiğinde önümüzdeki dönemin birlik dönemi olacağı mesajı güçlendi. Erdoğan, kendisine oy veren 27 milyon 835 bin vatandaşa teşekkür ederek vefasını bir kez daha gösterirken demokratik tercihlerini farklı yönde kullanan seçmenleri de unutmaması kucaklayıcı bir siyaset izleyeceğini gösterdi.

KUCAKLAŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Konuşmasında Türkiye’nin bir “büyük kucaklaşmaya” ihtiyacı olduğunu, tüm Türkiye’yi “kardeşlik seferberliği” başlatmaya davet ettiğini, zamanın bin yıllık kardeşliği perçinleme günü olduğunu, küslüklere, kırgınlıklara son vermek gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, Türkiye Yüzyılı çağında kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunun altını çizdi.







