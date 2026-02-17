Yeni Şafak
Bitlis'te hafif ticari araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te hafif ticari araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

13:5417/02/2026, Salı
DHA
Bitlis'te korkunç kaza
Bitlis'te korkunç kaza

Bitlis’in Güroymak ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçtuğu kazada 3 kişi hayatını kaybetti; biri bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü yakınlarındaki Şehit Deresi mevkisinde meydana geldi.

Cevizyatağı köyü ve çevre köylerden vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp dereye düştü. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından çıkarıldı. Sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan’ın (22) yaşamını yitirdiği belirlendi. Dicle Alpcan (1), Aslı Alpcan (25), Serhat Aka (8), Asmin Alpcan (5) ve Gülşah Alpcan (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#kaza
#Bitlis
#şarampol
