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Motosiklet şarampol devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Motosiklet şarampol devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

23:037/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da cadde üzerinde seyir halindeyken şarampole devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan arkadaşı ise yaralandı.

Konya'da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bilecik Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Koyuncu (25) idaresindeki plakasız motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken şarampole devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken motosiklette yolcu konumunda bulunan Ali Rıza T. (20) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına kaldırıldı. Koyuncu'nun cansız bedeni ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



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