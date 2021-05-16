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Bizi kurtarın çığlıkları

Terörist İsrail’in attığı bombalarla eşiyle birlikte 4 evladını şehit veren Muaviye el-Hadidi aynı saldırıda iki bacağını kaybetti. El-Hadidi yaşadıkları katliamı anlattı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Bizi kurtarın çığlıkları
Muaviye el-Hadidi

Ailesi, arkadaşları ile birlikte bombalardan korundukları yerde, yanlarından geçen arabaya füze atıldığını ifade eden Hadidi, füzenin şarapnel parçalarının göğsüne isabet ettiğini söyledi. Bölgeye düşen füzelerden kendisinin yaralı olmasına rağmen ‘kimi kurtarırım’ diye koştuğunu dile getiren Hadidi, “Oraya ambulanslar geldi. Ambulanslar etrafı çevirdi. Çünkü o bölgedeki tüm binalarda çok büyük yıkım olmuştu” dedi.

YERDEKİLERİN HEPSİNİ VURDULAR

Yıkılan binalarda arama kurtarma yapıldığını ifade eden Hadidi, “İnsanlar ‘bizi kurtarın, bizi kurtarın’ çığlıklar atıyordu. Orada biri ‘Muhammed’e bakın! Muhammed’e bakın!” diye bağırdı. Muhammed şehit olmuştu. Daha sonra tekrar füze atıldı. Yerdekilerin hepsini vurdular” diye anlattı.

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