BM İsrail’e kuvvet kullansın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 ay sonra partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Yeniden bir arada olduklarına işaret eden Bahçeli, “Ne mutlu bizlere, aziz Türk milletine, işte ayaktayız, işte buradayız. İlk grup toplantımızla kaldığımız yerden yolumuza coşkuyla devam ediyoruz” dedi. Çatışma ve savaşların birbirine eklemlenerek küresel ve bölgesel temelde kaos düzenini ikmal ettiğini işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail’in İran’a saldırısı haksızdır ve barbarlıktır. 22 Haziran’da ABD’nin İran’ın sözde üç nükleer tesisini bombalamasıyla savaşan ülkeler hattına aktif olarak girdiği açıktır. Buna karşılık İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Tahran’a, Bağdat’a, Şam’a, ezcümle diğer komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara’ya etkisi olmayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir iş birlikçi olmak kafidir. İsrail, İran’a saldırarak Gazze soykırımını perdelemek istemiş, Terörsüz Türkiye’nin tekerine çomak sokmayı tertip etmiş, korku uyandırarak komşu coğrafyaların Siyonist-emperyalist kurguya göre yeni baştan tanzimini ve tasnifini planlamıştır.”