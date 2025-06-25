BM İsrail’e kuvvet kullansın

MHP lideri Bahçeli, yaklaşık beş ay sonra partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail’e tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler’e, İsrail’e karşı operasyonel askeri gücünü sahaya sürme çağrısı yapan Bahçeli, “İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 ay sonra partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Yeniden bir arada olduklarına işaret eden Bahçeli, “Ne mutlu bizlere, aziz Türk milletine, işte ayaktayız, işte buradayız. İlk grup toplantımızla kaldığımız yerden yolumuza coşkuyla devam ediyoruz” dedi. Çatışma ve savaşların birbirine eklemlenerek küresel ve bölgesel temelde kaos düzenini ikmal ettiğini işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail’in İran’a saldırısı haksızdır ve barbarlıktır. 22 Haziran’da ABD’nin İran’ın sözde üç nükleer tesisini bombalamasıyla savaşan ülkeler hattına aktif olarak girdiği açıktır. Buna karşılık İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Tahran’a, Bağdat’a, Şam’a, ezcümle diğer komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara’ya etkisi olmayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir iş birlikçi olmak kafidir. İsrail, İran’a saldırarak Gazze soykırımını perdelemek istemiş, Terörsüz Türkiye’nin tekerine çomak sokmayı tertip etmiş, korku uyandırarak komşu coğrafyaların Siyonist-emperyalist kurguya göre yeni baştan tanzimini ve tasnifini planlamıştır.”
ACİZ, ATIL VE KORKAK BM
İsrail’in, devlet olma vasfından hızla koptuğunu; cinayet aygıtı, ölüm mangası ve bir terör örgütüne dönüştüğünü vurgulayan Bahçeli, “İsrail’in hiçbir yaptırım ve cezai takibata uğramaması, alçaklığının, korkunç azgınlığının, hak ve hukuk tanımayışının başlıca motivasyonu ve moral deposudur. Birleşmiş Milletler (BM) aciz, atıl; dilim varmıyor söylemeye ama korkaktır” diye konuştu. Uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti: “İslam ülkeleri üç maymunu oynamaktan vazgeçerek ahlaki tavrını ve tarafını erdemli ve eylemsel adımlarla berrak şekilde göstermeli, kolektif bir devreye girmelidir. BM derhal kuvvet kullanmalı, suçlular tarih ve adalet önünde cezalandırılmalıdır. Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır. BM operasyonel askeri gücünü sahaya sürmelidir.”