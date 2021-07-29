Gündem Bodrumda çıkan orman yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
MUĞLA

Bodrum'da çıkan orman yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bodrumda çıkan orman yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
Bodrum’daki yangın

Muğla’da Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Dalaman’da aynı anda başlayan orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bodrum Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonucu Bodrum semaları dumanla kaplandı.

Söndürme ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havanın aşırı sıcak ve nemin de oldukça düşük olmasından dolayı alevlerle mücadele güçleşiyor.

Başsavcılık açıkladı: Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Evi yanan Kozanlı Cumali Amca yürekleri yaktı: Bütün birikimim gitti Allah'tan geldi yapacak bir şey yok
OYNAT 00:43
Evi yanan Kozanlı Cumali Amca yürekleri yaktı: Bütün birikimim gitti Allah'tan geldi yapacak bir şey yok
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu.

Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel, gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, 'Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok' dedi.

Bodrum Güvercinlik bölgesindeki oteller tahliye ediliyor
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Bodrum Güvercinlik bölgesindeki oteller tahliye ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan otellerde tahliyeler başladı. Yangının otel bölgesine yaklaşmasıyla korku dolu anlar yaşanırken, yangın kontrol altına alınmaya çalışlıyor.

Marmaris'teki yangın vatandaş kamerasında: Biri ormanı ateşe verdi bak!
OYNAT 00:24
Marmaris'teki yangın vatandaş kamerasında: Biri ormanı ateşe verdi bak!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlarla mücadele sürerken vatandaşın kamerasına ilginç görüntüler takıldı. İrili ufaklı alevlerin farklı noktalardan yükseldiğini görüntüleyen vatandaş, 'Bildiğin birileri ormanı ateşe veriyor şuan' ifadelerini kullandı.

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ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

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