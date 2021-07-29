Bodrum'da çıkan orman yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

Evi yanan Kozanlı Cumali Amca yürekleri yaktı: Bütün birikimim gitti Allah'tan geldi yapacak bir şey yok

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu.



Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel, gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, 'Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok' dedi.





